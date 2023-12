Umgesägter Weihnachtsbaum: In Bachhagel wurde die Tanne heuer bewacht

Unbekannte beschädigten im vergangenen Jahr den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz nachts. Um das zu verhindern, schoben nun Feuerwehr, BRK und Bürgermeister Nachtwache.

In Bachhagel staunten die Anwohner im vergangenen Jahr nicht schlecht, als eines Morgens ihr großer Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz zerstückelt lag. Unbekannte hatten den Baum nachts umgesägt, zwei Meter der Spitze mitgenommen und die Lichterketten bis in den angrenzenden Zwergbach verteilt. Und das einen Tag bevor der Weihnachtsmarkt am Brauereistadel stattfinden sollte. Neben dem Chaos hatten die Übeltäter nur Fuß- und Reifenspuren hinterlassen, welche die Polizei sicherte, um zu ermitteln.

Damals war Bürgermeister Ingo Hellstern entsetzt: "Die Leute freuen sich so über einen schönen Weihnachtsbaum. Ich habe noch nie gehört, dass so was passiert." Um einen solchen Schrecken dieses Jahr zu verhindern, wurde dieses Jahr die geschmückte Tanne bewacht. Zumindest in den Tagen vor dem Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende.

Bachhagel: Unbekannte sägten Weihnachtsbaum um - nun gab es eine Nachtwache

Selbst der Bürgermeister stand nachts auf, um nach dem Rechten zu schauen. "Ich habe mir überlegt, wann man einen Baum umsägen würde", sagt er. Also machte er sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen zwei bis drei Uhr auf. In der Nähe des Weihnachtsbaums entdeckte er zum Glück niemand, auch keine Fußspuren im Schnee waren zu finden. Seinen nächtlichen Spaziergang im Schneegestöber im menschenleeren Bachhagel fand der Rathauschef sogar ziemlich schön: "Vielleicht mache ich so was öfter", sagt er und lacht.

In der Nacht vor dem Weihnachtsmarkt schoben dann sogar die BRK-Bereitschaft Bachhagel und die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel bis 23 Uhr Wache. Laut Bürgermeister Hellstern blieb eine Person vom BRK sogar während der Nacht. Umso glücklicher waren dann alle Besuchenden, als am vergangenen Samstag der geschmückte Weihnachtsbaum über dem Adventsmarkt erstrahlte.

Nach umgesägtem Weihnachtsbaum gab es ein kleines Bachhagler Weihnachtswunder

Beschädigt wurde dieses Jahr der Bachhagler Baum nicht, doch eine Lichterkette kam trotzdem abhanden. Einen Tag ,nachdem der Elektriker diese angebracht hatte, verschwand sie, wie der Bürgermeister berichtet. Den Dieb vom vergangenen Jahr habe man nicht gefunden. Zwar hat die Polizei dem Bürgermeister zufolge die Fuß- und Reifenspuren fotografiert, aber es gab keine weiteren Anhaltspunkte oder Vermutungen.

Damals gab es übrigens ein kleines Bachhagler Weihnachtswunder: Über Markus Pittner, der den Weihnachtsmarkt im Brauereistadel organisierte, spendete ein Kollege einen neuen Weihnachtsbaum. Das Autohaus Wörle aus Syrgenstein stellte den Baum mit einem Autokran auf. Die Beleuchtung wurde wieder zusammengeflickt - alles pünktlich vor dem Adventsmarkt. "Das haben wir zusammen geschafft", sagte damals der Bürgermeister.