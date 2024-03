Unfall bei Bachhagel: Autos prallen frontal zusammen

Bei einem Unfall in Bachhagel rückt auch die Feuerwehr aus.

Am Freitagabend befuhr ein 79-jähriger Fahrer in Bachhagel den Sachsenhausener Weg in Richtung Umgehungsstraße. Hier wollte er nach links in Richtung Wittislingen abbiegen, übersah jedoch einen 44-jährigen Fahrer, welcher ebenfalls in Richtung Wittislingen unterwegs war.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Die beiden Pkw stießen mit der Front zusammen, es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Bachhagel kümmerte sich mit 13 Einsatzkräften um die Absicherung der Unfallstelle. (AZ)