Lebensbejahender Rock: Angus Court veröffentlicht zweite Platte

Die Bandmitglieder aus Baumgarten, Gundelfingen und Binswangen haben ein neues Album herausgebracht. Sie liefern poporientierten Rock mit optimistischen Texten.

Nachdem die große Erfolgsphase der Killerpilze in den mittleren 2000ern abgeklungen war – was die Qualität ihrer Musik nicht schmälerte, im Gegenteil –, gab es in der Musikszene Dillingens lange nicht mehr mit so viel Strahlkraft zu hören. Während die Altstars weiterhin Chili, Stadtsaal und Co. beackerten, war es um den Nachwuchs erstaunlich still geworden. Das änderte sich erst, als Ian Hendrik aus der Asche seines aufgelösten Projektes Agravic die Combo Impact gründete. In ihrem Windschatten konnten sich viele Bands mit aufschwingen. Dazu gehört auch die Gruppe Angus Court, die 2022 ihr Debütalbum veröffentlichten. Jetzt legen sie nach – und an ihrem neuen Werk "No Time To Be Sad" ist auch wieder ein Killerpilz beteiligt.

Diese Verbindung begann vergangenes Jahr, als Angus Court auf dem Donauside Festival spielten, dass im Dillinger Schlosshof alljährlich von den Killerpilzen organisiert wird. Deren Bassist ist Jo Halbig und dieser betreibt seit 2011 die Agentur Superlife Promo. Und diese wiederum ist für die Kampagne des Albums von Angus Court übernommen. Eine Allianz, die auf fruchtbaren Boden fällt. Der neue Longplayer der Band ist ein potentes Werk. Dieser erschien bei Cargo Records. Diese Firma ist ebenfalls eng mit einem Dillinger Original verbunden. Der Inhaber des Labels, Michael Schuster, betrieb einst den Plattenladen Subway.

In Frauenkleidung und mit Make-up am Dillinger Bahnhof

Musikalisch sind Angus Court dem poporientierten Rock zuzuordnen. Ansprechen lassen sie sich lediglich mit ihren Vornamen: Nick (Gitarre/Gesang), Dave (Gitarre), Adrian (Bass) und Robi (Schlagzeug) mögen es unmittelbar, und das merkt man ihrer Musik an. Ihre Texte sind lebensbejahend, und auch der Humor fehlt ihnen nicht. Schon der Opener der LP macht das deutlich. "Brave" ist ein melodisches Plädoyer für den Mut zum selbstbestimmten Leben. Ihren Anfang nahm die Band im Aislinger Ortsteil Baumgarten, inzwischen leben die Bandmitglieder verteilt über Baumgarten, Gundelfingen und Binswangen. Die plastischen Texte sind ohne poetische Umschweife, was "Sad Girl" belegt, auf den "Pretty Maria" folgt. Der vielleicht stärkste Track der Platte erinnert stilistisch an Coldplay und ist zudem mit einer Onlinewerbekampagne verbunden: Im Teaser zum Song traten die vier Bandmitglieder in Frauenkleidung und Make-up aus der Unterführung am Dillinger Bahnhof.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die harmonische Seite schwäbisch-ländlicher Gemütlichkeit wird in "Homemade Lemonade" zelebriert. Im Gesang fällt einem auch immer auf, dass ein deutscher Akzent bei den englischen Texten nicht verleugnet wird. Ob das authentisch ist oder ein Kritikpunkt, muss jeder selbst entscheiden.

Wie wird sich die Band weiterentwickeln?

"Lost in Thinking" ist ein konventioneller Lovesong, während "Lifeguard on Duty" mit der Liebe durchaus hart ins Gericht geht. Das emotionale Spektrum der Platte ist beeindruckend, wenn auch unterm Strich stets optimistisch. Der Titel "No Time to Be Sad" ("Keine Zeit, traurig zu sein") ist für die Platte also passend, ist sie doch gefüllt mit Optimismus. Sie transportiert dieses Lebensgefühl eloquent und musikalisch überzeugend. Es wird spannend sein, die Entwicklung dieser Combo weiter zu beobachten, nicht zuletzt um zu sehen, was in 20 Jahren sein wird, wenn die Sturm-und-Drang-Phase vorbei ist, die sich in der zugegeben im Vergleich zur Konkurrenz eher verhaltenen Fäkalsprache äußert. "Walls" und "Sparkle Up Your Soul" unterstreichen am Schluss nochmals den optimistischen Tenor des Albums.

Lesen Sie dazu auch

Man sollte die Jungs und ihre Entwicklung im Auge behalten, doch jetzt bietet sich erst einmal die Gelegenheit, das Album anzuhören – es erschien am 26. Januar und ist über alle gängigen Streaming-Plattformen und in physischer Form über die Band erhältlich.