"Der Nussknacker" begeistert die Gäste in Binswangen

Plus Der Musikverein Binswangen und seine Partner überzeugen rund 1000 Besucher mit der Aufführung des Märchenballets von Peter Tschaikowski.

Es gehört zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen und Adventskranz, überall auf den Bühnen der Welt wird Peter Tschaikowskis Werk „Der Nussknacker“ in diesen Wochen aufgeführt: New York, Paris, München – und Binswangen. Mag der Ort noch so klein sein. Das, was der Musikverein und seine Partner hier immer wieder auf die Beine stellen, kann mit den ganz Großen mithalten. Noch dazu kann sich wohl nur das kleine Binswangen auf die Fahnen schreiben, in diesem Jahr eine „Welturaufführung“ des Nussknackers bieten zu können, wie der Vorsitzende des Musikvereins Roland Wagner in seiner Begrüßung erwähnte.

Nirgendwo sonst nämlich wird die wunderschöne Musik von Tschaikowski von einem reinen Blasorchester bestritten. Das Große Blasorchester Binswangen unter Leitung von Christoph Günzel (seine Mitspieler attestierten ihm neben herausragender Kompetenz als Dirigent auch „Nerven aus Stahl und stoische Ruhe“) überzeugte das Orchester bereits in den vergangenen Jahren mit Aufführungen großer konzertanter, sinfonischer Werke.

