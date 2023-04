Binswangen

07:00 Uhr

Vokalensemble in der Alten Synagoge: Charmeoffensive aus St. Petersburg

Plus Vokalensemble "Anima" macht das Publikum in der Alten Synagoge in Binswangen glücklich. Am Ende spenden die Zuhörer stehenden Applaus.

Von Margot Sylvia Ruf Artikel anhören Shape

Wenn "Anima" zu Gast ist, wird es seelenvoll, heiter, nachdenklich und voller intensivem Gefühl. Vier Sänger, jeder für sich ein stiller stimmlicher Star, sind echte Friedensbotschafter, auch, wenn kein Wort über den schrecklichen Krieg in der Ukraine fällt. Vier Männer in klassisch-eleganter Konzertkleidung klingen manchmal so wie ein ganzer Chor.

Ein besonderes Vokalensemble tourt da in bösen Zeiten auf eigene Kosten zu den Veranstaltungsorten wie Dillingen und Binswangen. Die Sänger mit den wunderbar geschulten Stimmen haben mittlerweile treue Freunde in der Kreisstadt, wie der Tenor Viktor Smirnov, der die Gruppe auch dirigiert, in der Alten Synagoge feststellt. Dieser charmante Mann, der ausgezeichnet die deutsche Sprache beherrscht, moderiert den Abend, der eine Völker verbindende Brücke schafft. Die Künstler haben russische und ukrainische Wurzeln. Was für ein Hoffnungszeichen vor dem Hintergrund eines schrecklichen Krieges in Europa.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen