Adventskonzert in Bissingen zeigt sich in neuer Bandbreite

Jedes Jahr musizieren verschiedene Gruppen aus dem Kesseltal und darüber hinaus für den guten Zweck. In diesem Jahr gab's steirische Klänge.

Dass die Musikgruppen und Chöre im Kesseltal alljährlich ihr Können in den Dienst der guten Sache stellen, ist schon lange Tradition. Weit mehr als 15.000 Euro sind so für die Kartei der Not, die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, Glühwürmchen oder andere Organisationen, die sich in unserer Region und weltweit für Bedürftige und insbesondere für benachteiligte Kinder einsetzen, zusammengekommen.

Am dritten Adventssonntag zählten die Organisatoren etwa 300 Gäste und über 60 Aktive – vom Solisten Maximilian Simper an der Königin der Instrumente, der Orgel, bis hin zum Gemeinschaftschor der Blasmusiker und allen Sängerinnen und Sängern. Ein besonderes Schmankerl boten Renate Materna und ihr Sohn Daniel, die mit ihren steirischen Harmonikas alpenländische Klänge ins Konzertprogramm brachten. Die Lehrerin an der Musikschule Wertingen kam bis aus Meitingen nach Bissingen, was den Organisator Heiko Bartschat genauso freute, wie die Mitwirkung des Hausherrn der wohl temperierten Pfarrkirche St. Peter und Paul, Pfarrer Ivan Kuterovac. Mit einem besinnlichen Text gab er den vielen Besuchern einige Gedanken mit in die letzte Adventswoche.

Ministranten und Jugendkapelle versorgten mit Getränken und Waffeln

Die weiteren Mitwirkenden waren der Männerchor der Chorgemeinschaft Bissingen (Leitung: Roman Bauer), die Original Kesseltaler Blasmusik des Musikvereins Kesseltal Bissingen (Jochen Ruf) sowie der Projektchor der Pfarreiengemeinschaft (Bernd Heller), der sich in seiner Vorbereitung auf den großen Auftritt bei der Bissinger Christmette an Heiligabend gern am Gemeinschaftschor beteiligte.

Nach der konzertanten Besinnung gab es für die Gäste und Akteure auf dem Kirchenvorplatz noch heiße Getränke von der Jugendkapelle und die Ministranten boten frisch gebackene Waffeln, Stollen und Kuchen an. So konnte noch ein bisschen gefachsimpelt und die Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest geteilt werden.

