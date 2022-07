Autofahrer und Motorradfahrern verletzen sich bei Unfällen in Bissingen und Villenbach

In beiden Fällen haben die Beteiligten leichte Verletzungen davongetragen.

Leicht verletzt wurde eine 18-jährige Auto-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der Staatsstraße 2221 in Bissingen ereignete. Die Fahranfängerin fuhr aus Richtung Kesslostheim kommend hinter einem 27-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Dieser wollte nach links in die Straße „Am Mühlberg“ abbiegen. Die 18-Jährige fuhr auf den abbiegenden Kleinlaster auf und verletzte sich beim Aufprall der Fahrzeuge leicht.

Sie wurde vor Ort vom herbeigerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Fahrt ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 28.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich ebenfalls am Mittwochmorgen auf der Staatstraße 2028 in Villenbach ereignet hatte, erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen. Gegen 7.40 Uhr war der 20-Jährige auf der Staatsstraße zwischen Villenbach und Eppisburg unterwegs. Wenige hundert Meter nach dem Kreuzungsbereich zur Kreisstraße DLG 30 wollte der Kraftradfahrer einen vorausfahrenden Omnibus überholen. Beim Ausscheren kollidierte er mit dem linken Lenker seiner Maschine mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Volkswagens, an dessen Steuer ein 49-Jähriger saß.

Der leichtverletzte Zweiradfahrer begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von ungefähr 250 Euro. (pol)

