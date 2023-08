Blindheim

vor 50 Min.

Zum Blindheimer Bauplatzmangel: "Jeder, der geht, tut mir weh."

Plus Die Gemeinde Blindheim plant im Etat für 2023 hohe Ausgaben für Grundstückskäufe ein. Mit der Hoffnung, dass bald wieder neue Wohngebiete entstehen. Auch der Schulstandort wird diskutiert.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Jürgen Frank formuliert es so: "Es gibt Gelegenheiten und die muss man nutzen - falls irgendwie möglich." Blindheims Bürgermeister hofft sehr, dass sich genau solch eine Chance in nächster Zeit für die Gemeinde ergibt. Es geht um Grundstücke, die zum Verkauf kommen. Sechs bis sieben Hektar, so schätzt es Frank. Und die braucht er. "Wir brauchen Tauschflächen und am besten ein kleines Polster davon." Denn sowohl in Blindheim als auch in Unterglauheim sind freie Bauplätze derzeit Mangelware. Anders formuliert: Die Gemeinde hat aktuell keinen freien Platz für interessierte Bauherren zur Verfügung. Das soll sich ändern und das sieht man auch im Haushalt 2023, der vor der Sommerpause verabschiedet worden ist. Frank: "Jeder, der geht, weil er bei uns keinen Platz zum Bauen bekommt, tut mir weh."

In Unterglauheim und Blindheim fehlen Bauplätze

Deshalb sind im Etat rund 1,5 Millionen Euro für Grundstückskäufe eingeplant, mit der größte Brocken. Neue Wohngebiete sollen entstehen, ganz nach dem Motto "klein, aber fein". Jürgen Frank verrät, dass die Verhandlungen aktuell aus seiner Sicht ganz gut laufen, es geht um Flächen am Ortsrand, möglicherweise fünf bis zehn Bauplätze könnte er sich dort vorstellen. "Vor allem für unsere einheimischen Bürgerinnen und Bürger", erklärt er weiter. Parallel dazu wolle die Gemeinde aber weiter und mit Nachdruck Investitionen im Ortskern fördern. Man brauche beides - Innenstadtentwicklung und Wohnbaugebiete. Dazu zählt im Jahr 2023 auch schnelles Internet. Ohne geht es nicht mehr, sagt Frank. Er s

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen