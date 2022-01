Gartenhütte in Blindheim brennt vollständig ab

42 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz, weil in Blindheim eine Gartenhütte brennt. Sie können wohl schlimmeres verhindern.

In Blindheim ist eine Gartenhütte vollständig abgebrannt. Gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Dillingen am Samstag die Mitteilung über den Vollbrand eines Gartenschuppens in der Ludwigstraße. Bis etwa 15 Uhr konnte der Brand durch insgesamt 42 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Blindheim, Schwenningen und Unterglauheim gelöscht werden. Das teilt die Polizei Dillingen mit.

Warum die Gartenhütte in Blindheim Feuer fing, ist bislang unklar

An der total ausgebrannten Holzhütte entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro, zudem wurde eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen auf andere Bauwerke konnte verhindert werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (pol)