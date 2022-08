Brandstiftung? Möglicher Millionenschaden bei zwei Bränden in Holzheim

Freitagmorgen brannte bei Holzkirchen eine Halle. Die Feuerwehr rückt aus, dann kommt der nächste Notruf ganz aus der Nähe. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bei zwei Bränden in Holzheim ist nach ersten Schätzungen ein Schaden entstanden, der die Millionenmarke übersteigen könnte. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Nacht zu Freitag stand gegen 00.45 Uhr erst eine landwirtschaftliche Halle im Holzheimer Ortsteil Ellerbach (Landkreis Dillingen an der Donau) in Flammen. Dort lagerten Heu, Stroh und Maschinen. Die Halle brannte komplett nieder, der Schaden bewegt sich nach aktuellen Schätzungen der Polizei im oberen sechsstelligen Bereich.

Nur eine halbe Stunde später, um 01.15 Uhr nachts, und "rund drei Kilometer Luftlinie" entfernt brannte die Scheune eines Reiterhofes in Holzheim selbst. Hier waren bis zu 85 Feuerwehrleute im Einsatz, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale Augsburg mittteilte. Bei dem Brand wurden weder Tiere, noch Menschen verletzt. Die Halle, die dem Reiterhof als Strohlager diente, brannte jedoch ebenfalls nieder, inklusive der montierten Fotovoltaikanlage. Der Schaden bewegt sich hier laut Polizei mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich.

Beide Einsätze dauern derzeit noch an, es müssten noch diverse Glutneser gelöscht werden, wie ein Sprecher der Polizei Nordschwaben auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Brandursache ist bei beiden Bränden noch unklar, die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus. Auch ein Zusammenhang beider Brände sei möglich. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen und Zeugenaussagen bittet die Kripo um einen Anruf unter 09071/56-0. (mit dpa)

