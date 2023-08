Das Wertinger Zusamtal hat sich auf Überschwemmungen vorbereitet

Plus Erst 2016, dann 2021 und jetzt wieder: Der Wertinger Ortsteil ist Überschwemmungen leider mittlerweile gewohnt. Doch die Roggdener halten zusammen und helfen sich selbst.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner Roggdens sind überflutete Straßen kein ungewohnter Anblick mehr. Die geografische Lage des Wertinger Ortsteils scheint in dieser Hinsicht leider nicht optimal zu sein. Ohne jeden Vorwurf gilt es zu analysieren, wie man die Situation vielleicht Schritt für Schritt verbessern könnte.

Die Roggdener haben derweil Eigeninitiative gezeigt und Zusammenhalt bewiesen, denn sie haben aus den Erfahrungen von 2016 und 2021 gelernt. Durch den Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft und die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr konnten in Roggden und andernorts viele Schäden verringert oder ganz vermieden werden. Schnell waren Sandsäcke und Schutzbarrikaden errichtet.