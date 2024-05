Ampel ausgeschaltet: Kinder nach Autounfall bei Dillingen leicht verletzt

In Dillingen haben sich zwei Kinder im Alter von 8 und 5 Jahren bei einem Autounfall verletzt.

Am frühen Samstagabend fuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Beifahrerin auf der Lauinger Straße von Dillingen kommend in Richtung Lauingen. Gleichzeitig befuhr ein 37-jähriger Fahrer zusammen mit seiner 35-jährigen Frau und zwei 8- und 5-jährigen Kindern die Johannes-Scheiffele-Straße. An der Einmündung wollte der Fahrer von dieser links auf die Lauinger Straße einbiegen.

Es kracht an der Kreuzung in Dillingen

Die dort angebrachte Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb, weswegen die Vorfahrt mittels Verkehrszeichen geregelt wurde. Der 37-Jährige übersah die von links kommende 20-jährige Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.

Durch den Unfall wurden die beiden Kinder leicht verletzt. Diese konnten nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen stand ein Gesamtschaden von circa 7500 Euro.