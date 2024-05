Auto erfasst Wildschwein: Frau muss nach Unfall bei Dillingen in Klinik

Bei einem Wildunfall nahe Dillingen wird eine 50-Jährige verletzt. Das Auto muss abgeschleppt werden, das Wildschwein läuft weiter.

Am Montagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2032 bei Dillingen ein Wildunfall. Eine 50-Jährige wurde verletzt. Gegen 21.25 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Staatsstraße aus Richtung Holzheim. Kurz vor Dillingen querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der 54-Jährige erfasste das Tier frontal mit seinem Wagen, worauf die Airbags des Fahrzeugs auslösten. Der 54-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin wurden per Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei der 50-Jährigen wurden leichte Verletzungen diagnostiziert. Das Auto musste laut Bericht der Polizei abgeschleppt werden. Es entstand Unfallschaden von circa 1500 Euro. Das Wildschwein war nach der Kollision weggelaufen. Für die Maßnahmen vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Dillingen mit 15 Einsatzkräften. (AZ)