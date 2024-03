Auto steckt nach Unfall in Dillingen in Hofeinfahrt fest

Ein Mann kommt in Dillingen von der Straße ab und landet in einer Einfahrt. Auf der Kreisstraße kommt es zu einem weiteren Unfall, bei dem eine Frau verletzt wird.

Am Freitagmittag hat sich in Dillingen ein Unfall ereignet, bei dem am Ende ein Kran das Unfallfahrzeug bergen musste. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf dem Georg-Schmid-Ring zur Donaustraße hin unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er, so die Polizei, von der Fahrbahn ab und prallte von einer Hofeinfahrt eines dortigen Anwesens wieder ab. Anschließend kam er quer in der Hofeinfahrt zum Stehen, konnte allerdings sein Fahrzeug weder vorwärts noch rückwärts bewegen, sodass ein Kran den Wagen bergen musste. Da der Fahrer anschließend über leichte Brustschmerzen klagte, wurde er in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Am Hoftor entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, am Auto ein Schaden von rund 2000 Euro.

Auffahrunfall: Frau wird in Dillingen am Kopf verletzt

Eine 21-jährige Autofahrerin war, ebenfalls am Freitag mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DLG 42 in Richtung Lauingen unterwegs. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw unmittelbar hinter ihr in die gleiche Richtung. Wohl auf Grund einer Unachtsamkeit fuhr die 29-Jährige der 21-Jährigen hinten auf deren Auto auf, wodurch diese mit ihrem Kopf auf dem Lenkrad aufschlug und sich leicht an der Stirn verletzte. Sie wurde anschließend rettungsdienstlich versorgt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)

