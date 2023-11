Autofahrer kollidiert in Dillingen mit einem Rennradfahrer

In Dillingen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Dabei hat sich ein Radfahrer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Autofahrer und einem 49-jährigen Rennradfahrer ist es am Mittwochmittag in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen gekommen. Der 54-Jährige befuhr die Donauwörther Straße in Richtung Steinheim und bog nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße ein, um diese in Richtung Einsteinstraße zu überqueren.

Unfall in Dillingen: Der Radler hatte Vorfahrt

Sein Wagen kollidierte mit dem Rennrad des vorfahrtsberechtigten 49-Jährigen, der auf dem dortigen Radweg in Richtung Steinheim unterwegs war. Der Rennradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. (AZ)