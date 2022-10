Die FDP Dillingen verzeichnet einen Mitgliederzuwachs

Der FDP-Ortsverband hat mit Dieter Müller einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden. So fällt die Bilanz des wiedergewählten Vorsitzenden Christian Weber aus.

Bei der Ortsversammlung der Freien Demokraten in Dillingen ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Christian Weber aus Fristingen wurde als Vorsitzender bestätigt. Als neuer Stellvertreter steht ihm nun Dieter Müller, ebenfalls aus Fristingen, zur Seite. Komplettiert wird die Mannschaft durch Sophie Pranghofer aus der Kernstadt als Schriftführerin.

"Beweis für eine lebendige Demokratie"

Vor den Neuwahlen, die Bezirksrat Alois Jäger leitete, stand der Bericht des Ortsverbandsvorsitzenden Weber auf der Tagesordnung. Der alte und neu gewählte Vorsitzende bedankte sich laut Pressemitteilung für die Treue bei den Mitgliedern und den Mut, trotz der Pandemie, auch neue Möglichkeiten der Zusammenkünfte und des Austauschs ausprobiert zu haben. Besonders gefreut habe ihn der Mitgliederzuwachs um 50 Prozent in der vergangenen Amtszeit. Dies wertet er als Beweis für eine lebendige Demokratie und den liberalen Gestaltungswillen in Dillingen.

Die FDP will mit "sehr guten Kandidaten" in die Wahlen gehen

Aber auch ein Blick in die Zukunft durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen. Als besondere Herausforderungen sieht Weber die kommenden Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023. „Wir werden sicherlich mit sehr guten Kandidaten ins Rennen gehen“, ist sich Weber sicher. Darüber hinaus diskutierten die Mitglieder verschiedene Ideen und Aktionen, mit denen sich der Ortsverband künftig in Dillingen präsentieren möchte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch