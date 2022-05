Auch im Kreis Dillingen steigt der Druck auf den Wohnungsmarkt

Plus Ein Wort reicht, und schon kann man auf der Straße stehen: "Eigenbedarf." Da hilft die Wohnungsnotfallhilfe im Kreis Dillingen. Deren Bestehen ist nun gesichert.

Die Grünen-Kreisrätin Heidi Terpoorten war begeistert und sprach von einem "starken Stück der Solidarität", von einer "unkonventionellen, echt erstaunlichen Lösung", die der Landkreis Dillingen und die Gemeinden gefunden haben. "Vielleicht klappt das in anderen Bereichen auch", meinte sie. Im konkreten Fall geht es um die Fortsetzung der Wohnungsnotfallhilfe im Landkreis Dillingen.