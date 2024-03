Ferber, Trautner, Mehring – es kommen doch Promis zur WIR 2024

Die Wirtschaftsjunioren und der Bund der Selbständigen starten am Eröffnungstag der Messe in Dillingen ein Netzwerktreffen für Unternehmer. Das ist das Ziel.

Der Countdown zur WIR 2024 läuft. Die Hallen auf dem Festplatz im Dillinger Donaupark stehen. Am Mittwoch, 6. März, wird die fünftägige Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung (WIR) starten. Auch wenn es dieses Mal Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (FW) – wie bei der WIR.live im Jahr 2022 bei der Eröffnung – nicht mehr im Doppelpack geben wird, so lockt die Messe doch auch dieses Mal einige Promis an. Etwa den neuen bayerischen Digitalminister Fabian Mehring. Der FW-Politiker kann nach Informationen unserer Redaktion zwar zur Eröffnung am Mittwochvormittag wegen eines Termins in Franken nicht kommen. Am Abend des ersten Ausstellungstages wird der Minister aber nach dem Schließen der Tore bei einem Netzwerktreffen dabei sein, das der Bund der Selbständigen in der Region und die Dillinger Wirtschaftsjunioren für Unternehmer und Unternehmerinnen organisieren.

Wie der Dillinger BDS-Vorsitzende Manuel Schuster und Wirtschaftsjunioren-Chef Heiko Olejnik erläutern, werden neben Mehring Professor Sebastian Allegretti (Wirtschafts-Psychologe) und Business- und Personal-Coach Ronny Müller das Treffen mit Impulsvorträgen bereichern. Die Initiatoren erhoffen sich daraus für die Teilnehmenden viele Kontakte und den Startschuss einer Netzwerkserie. Ähnliche Veranstaltungen sollen bis zur nächsten WIR im Jahr 2026 an mehreren Orten im Landkreis stattfinden. "Die Veranstaltung hat jetzt bereits eine unglaubliche Sogwirkung erzeugt", teilen Schuster und Olejnik mit. Firmen könnten sich noch bis zum 5. März anmelden.

Markus Ferber und Carolina Trautner kommen nach Dillingen

Bei der WIR 2024 ziehen erneut sechs Wirtschaftsvereinigungen als Ausrichter an einem Strang. Dies sind die WV Aschberg, Dillingen, Gundelfingen, Höchstädt, Wertingen und die Lauinger Wirtschaftsinitiative. 250 Aussteller – vor der Pandemie waren es schon bis zu 350 – zeigen, was sie draufhaben. Für Parteien war die Dillinger Messe immer schon ein Forum, dieses Mal dürfte die Europawahl am 9. Juni im Fokus stehen. CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll will die Ausstellung ebenfalls als Forum nutzen und für die Europawahl werben. Dazu kommt der Europaabgeordnete Markus Ferber am Samstag, 9. März, gegen 11 Uhr auf die WIR 2024. Die frühere bayerische Sozialministerin und aktuelle Landesvorsitzende der Lebenshilfe, Carolina Trautner, trifft sich gegen 12.30 Uhr mit Mitgliedern der Frauen-Union auf dem Festplatz. Einen Tag nach dem Weltfrauentag am 8. März sollen verschiedene Anliegen der Frauen im Mittelpunkt stehen.

Symbolisch mit dem Schlepper zur WIR: Foto: Sophie-Marie Wengenmayr, Deutz-Fahr Lauingen

Der Bayerische Bauernverband und die Landfrauen laden in ihre eigene Festhalle M ein. Ihr Pressefoto haben die Vertreter der Landwirte und Bäuerinnen bei Same Deutz-Fahr in Lauingen gemacht. "Nach den vielen Schlepperdemonstrationen der vergangenen Wochen bringen wir symbolisch unsere Gaben mit dem Schlepper zur WIR", sagt Kreisbäuerin Annett Jung. Sein Motto für die Ausstellung hat der BBV in Reimform gegossen: "Bäuerliche Gastlichkeit und heimisches Bier - auf der WIR".

Mehrere Aussteller bestücken gemeinsamen Hochzeitsstand

Groß vertreten auf der Dillinger Messe sind neben den Kommunen der Wirtschaftsvereinigungen unter anderem der Landkreis Dillingen, die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, BayernLab und Vermessungsamt, Regens Wagner, Lebenshilfe, Bund Naturschutz, TV Dillingen und die Donau Zeitung. Erneut dabei ist auch die BSH Hausgeräte GmbH unter dem Motto "Geschirrspülen erleben – Nachhaltig. Digital. Zukunftsorientiert". Besucher und Besucherinnen können mittels einer Virtual-Reality-Brille einen virtuellen Rundgang durch die Produktion erleben und dabei Stapler fahren. Der für viele "schönste Tag im Leben", die Hochzeit, spielt bei der Wirtschaftsschau ebenfalls eine große Rolle. Verschiedene Aussteller aus Lauingen und Gundelfingen werden in Halle L mit einem gemeinsamen Hochzeitsstand vertreten sein.

Info: Die WIR 2024 findet von Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen statt. Geöffnet sind die Hallen täglich von 10 bis 18 Uhr. Der reguläre Eintritt kostet sechs Euro, das Online-Ticket gibt es für 3,50 Euro.