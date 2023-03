Dillingen

Geflüchteter Journalist berichtet über die Situation seiner Kollegen in Afghanistan

Ein Mann wärmt sich in Kabul an einem Ofen und hört Radio. Habib Khan (nicht der Mann im Bild) hat in Afghanistan als Rundfunkjournalist gearbeitet. Seit Kurzem lebt er in Dillingen.

Plus Der Journalist Habib Khan floh aus Afghanistan, weil ihn die Taliban bedrohten. Nun lebt er in Dillingen. Wie es um die Meinungsfreiheit in seiner Heimat steht.

Schon mehr als eineinhalb Jahre ist es her, dass sich die Nato aus Afghanistan zurückgezogen hat. Die Taliban hatten im Sommer 2021 binnen kurzer Zeit große Teile des Landes eingenommen und im August schließlich die Hauptstadt Kabul. Viele Afghanen versuchten damals, aus Angst vor den Taliban das Land zu verlassen. In Dillingen lebt jetzt ein Mann aus Kabul, dem die Flucht gelungen ist. Rund 15 Monate sei er auf seinem Weg nach Europa unterwegs gewesen. Das Besondere: Der Afghane, der sich Habib Khan nennt, ist gelernter Journalist und hat in seinem Heimatland einen YouTube-Kanal betrieben.

