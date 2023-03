Großer Ansturm beim "Tag der Ausbildungsberufe" in der Kreisklinik Dillingen

Plus Mit Einblicken, Charme und Essen aus dem Wok will die Dillinger Kreisklinik beim "Tag der Ausbildungsberufe" junge Menschen für Jobs im Gesundheitswesen begeistern. Das scheint zu klappen.

Mit Führungen und eindrucksvollen Präsentationen, spannenden Vorträgen und sehr kompetenten Ansprechpartnern haben die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen auf ihr Bildungs- und Lehrpotenzial aufmerksam gemacht. Beim ersten „Tag der Ausbildungsberufe“ in Dillingen, dem ein zweiter im Herbst in Wertingen folgen soll, gab es schon Minuten nach dem Beginn der vierstündigen Informationsveranstaltung einen Besucheransturm von Jugendlichen und Eltern.