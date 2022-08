Schon wieder treiben Diebe in Umkleidekabinen im Kreis Dillingen ihr Unwesen

Nachdem bereits während eines Fußballspieles in Höchstädt Unbekannte Wertsachen aus den Kabinen geklaut haben, ist nun aufgekommen: Auch in Dillingen fehlt Geld.

Während eines Fußballspiels wurde am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr aus einer Umkleidekabine am Sportplatz am Georg-Schmid-Ring in Dillingen ein Mobiltelefon der Marke Apple I 13 im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Zudem stellten weitere Spieler fest, dass ihnen Bargeld entwendet wurde. Eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Mehrere hundert Euro fehlen bei Höchstädter Spielern

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag auch zwischen 15 und 17 zu Diebstählen von Bargeld aus der Umkleide des SSV Steinheim, als dort ein Fußballspiel stattfand. Nun wurde nachträglich erneut das Fehlen von etwa 270 Euro Bargeld aus den Geldbörsen der Spieler festgestellt.

