Kiffer fragt Zivilpolizisten nach Feuerzeug

Getrunken wurde im Rahmen des Nachtumzugs reichlich, doch auch gekifft. Beamte in Zivil stellten einiges an Marihuana sicher.

Beim Nachtumzug in Dillingen am Freitagabend wurde einiges an Betäubungsmitteln konsumiert - während die Konsumenten von Alkohol größtenteils keine strafrechtliche Verfolgung fürchten mussten, bekamen manche Personen durch den Konsum illegaler Drogen Probleme mit dem Gesetz. Ein 27-jähriger Zuschauer des Nachtumzuges zündete sich laut Polizeibericht in der Donaustraße gegen 23.20 Uhr einen Joint an. Neben ihm befanden sich zivile Kräfte der Polizei, die den Mann ansprachen und den Joint sicherstellten.

Auch die Wohnung durchsucht

In direkter Umgebung stellten die Beamten auch bei einem 17-Jährigen eine geringe Menge Rauschgift sicher. Polizeibeamte durchsuchten im Anschluss dessen Wohnung. Es wird nun wegen einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 0.50 Uhr fragte ein 16-Jähriger einen Polizeibeamten in Zivilkleidung nach einem Feuerzeug. Der Jugendliche roch laut Angabe der Polizei jedoch stark nach Marihuana, woraufhin sich der Polizist in Zivil zu erkennen gab und uniformierte Einsatzkräfte hinzuzog. Bei der Durchsuchung konnten bei dem 16-Jährigen mehrere Rauschmittel- Utensilien aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der junge Mann nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)