Mann steht wegen Kindesmissbrauchs in Dillingen vor Gericht

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen schickt einer Zwölfjährigen pornografische Nachrichten. Die Staatsanwaltschaft will eine Geldstrafe und zwei Jahre Haft.

Man ist im Hinblick auf Corona immer noch vorsichtig am Amtsgericht Dillingen: Bei geöffneten Fenstern beginnt Richterin Gabriele Held mit der Verhandlung am Dienstagmorgen. Angeklagt ist ein Mann, der schon mehrfach verurteilt worden ist. Der heute 56-Jährige soll einem damals zwölfjährigen Mädchen anzügliche Nachrichten und ein Video von sich zugeschickt haben, auf dem er masturbiert. Auch soll er das Mädchen berührt haben. Ein Fall von sexuellem Kindesmissbrauch, die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren.