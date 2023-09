Mann wütet mit dem Baseballschläger

In der Dillinger Schützenstraße ist ein Streit ziemlich schnell eskaliert. Unter anderem wird der Briefkasten eines 20-Jährigen demoliert.

In der Schützenstraße in Dillingen gegen 16.20 Uhr am Samstag gerieten ein 34-Jähriger und ein 20-Jähriger, beide aus Dillingen, laut Polizei zunächst verbal aneinander. Im Verlaufe des Streits bedrohte der 34-Jährige sein Gegenüber mit einem Baseballschläger, zudem fielen seinerseits Beleidigungen.

Die Dillinger Polizei ermittelt nun gegen beide

Daraufhin stieß der 20-Jährige den 34-Jährigen, letzterer stürzte dadurch zu Boden und erlitt Hautabschürfungen an den Armen. Anschließend demolierte der 34-Jährige mit dem Baseballschläger den Briefkasten des 20-Jährigen und schlug dessen Fenster ein. Die Polizei ermittelt nun gegen beide aufgrund diverser Straftatbestände. (AZ)