Wie viel Haus kann ich mir leisten? So ist die Immobilienlage in Nordschwaben

Plus Die Zeiten der Spitzenpreise für Immobilien sind auch in den Kreisen Dillingen und Donau-Ries vorbei. Was Häuser und Grundstücke derzeit kosten und was die Sparkasse rät.

Die Zinsen sind stark gestiegen, die Inflation auch, die hohen Preise für Baustoffe und Energie haben ihr Übriges getan. Und so steht die Immobilienwelt, in der es in den vergangenen Jahren auch im Bereich der Sparkasse Dillingen-Nördlingen nur eine Richtung gab, kopf. In den vergangenen Jahren, sagt Florian Stadler, Leiter der Immobilienvermittlung bei dem Kreditinstitut, sei sein Job oft weniger Vermittlung als schlichtweg Verteilung gewesen. Kam ein neues Objekt herein, war es kurze Zeit später schon verkauft. Doch das hat sich im Verlauf des Jahres 2022 gewandelt. Denn mit den geänderten Rahmenbedingungen schauen die Menschen wieder genauer darauf, was sie für ihr Geld bekommen.

Lage und energetischer Zustand werden bei Immobilien wieder wichtiger

Die alte Immobilienweisheit "Lage, Lage, Lage", kommt wieder stärker zum Tragen. Daneben, erklärt Stadler beim Pressegespräch, schauten die Menschen auch genauer hin, wie gut die Immobilie energetisch in Schuss ist. Das Immobilienangebot im Bereich der Sparkasse Dillingen-Nördlingen sei in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen. Doch gerade bei Erbengemeinschaften, die jetzt Omas altes Häuschen auf den Markt werfen wollen, muss Stadler die Gewinnerwartungen derzeit oft dämpfen. "Wir müssen dafür sensibilisieren, dass man nicht mehr so viel verlangen kann wie vor zwei Jahren."

