Radfahrer von Auto erfasst: 83-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr

Ein 83-Jähriger auf seinem Rad hat am Donnerstag beim Überqueren der Staatsstraße bei Dillingen ein Auto übersehen. Ein Helikopter brachte in die Klinik, wo er weiterhin behandelt wird.

Der Radler aus Dillingen, der am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt wurde, ist weiterhin in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand. Der 83-Jährige wollte gegen 10 Uhr an der Einmündung eines Feldwegs auf die Staatsstraße 2032, bei der Verlängerung des Georg-Hogen-Rings, die Straße überqueren. Dabei übersah er ein heranfahrendes Auto, das von einer 34-Jährigen gelenkt wurde. Die Polizei meldete am Donnerstag zuerst, dass es sich um eine 57-Jährige handelte.

Unfall mit Radfahrer in Dillingen: Staatsstraße 2032 war für Stunden gesperrt

Dieses erfasste den Senior frontal. Durch den Aufprall erlitt der ältere Mann schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Helikopter flog ihn in die Universitätsklinik Augsburg, wo er auch am Freitag noch weiter behandelt wurde. Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle bis kurz vor 13 Uhr gesperrt, die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Staatsanwaltschaft Augsburg gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. (AZ)