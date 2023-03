Regens Wagner: Angebot für Menschen mit intensivem Betreuungsbedarf

nur Print: Bezirksrat Johann Popp spricht mit den Vorstandsmitgliedern der Stiftungen über neues Angebot im Kreis Dillingen.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im schwäbischen Bezirkstag, Johann Popp, hat sich in Dillingen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Regens-Wagner-Stiftungen, Rainer Remmele, getroffen. Bei dem Gedankenaustausch dabei waren auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gerhard Reile und Stiftungsvorstandsmitglied Matthias Bühler. Regens Wagner suche unentwegt nach zukunftsorientierten Lösungen für Menschen mit Behinderung, erläuterte Remmele. Ein großes Problem sei gegenwärtig der Personalmangel, der sich besonders im Bereich der Eingliederungshilfe bemerkbar mache. Besonders gefordert seien die Mitarbeitenden auch mit der Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes.

Schließlich informierte Remmele auch über die Überlegungen zur Erweiterung der Angebote an unterschiedlichen Standorten in Schwaben. In Wertingen entstehen derzeit zum Beispiel ein Wohnheim mit 24 Plätzen sowie eine Förderstätte mit insgesamt 18 Plätzen für Menschen mit Behinderung. Um einem steigenden Bedarf gerecht zu werden, sollen im Landkreis Dillingen Plätze für Menschen mit besonders intensivem Betreuungsbedarf geschaffen werden.

Bei diesem Angebot benötigt es laut Pressemitteilung eine enge Kooperation mit dem Bezirkskrankenhaus, da bei den Bewohnern eine enge ärztliche Begleitung notwendig ist. Parallel hierzu entstehe eine Kreativwerkstatt in Dillingen, die diesem Personenkreis eine Möglichkeit zur Tagesstruktur und einer Beschäftigung bietet.

Beeindruckt von dem vielfältigen Angebot dankte Popp Regens Wagner und zollte Respekt den über 1570 Mitarbeitenden in den drei schwäbischen Zentren Dillingen mit Augsburg, Glött und Lautrach, deren Arbeit oftmals fordernd sei und viel Einfühlungsvermögen erfordere. (AZ)