Schwarz-Weiß-Ball: Dillingen feiert, als ob es kein Morgen gäbe

Plus Der Wirtschaftsvereinigungs-Chef Josef Albert Schmid gibt für die etwa 600 Gäste im Dillinger Stadtsaal eine Devise aus: "Jetzt zählt nur noch der Moment."

Der Schwarz-Weiß-Ball der Wirtschaftsvereinigung im Dillinger Stadtsaal ist ein Magnet. Zwei Wochen nach dem Start des Vorverkaufs waren die Sitzplätze bereits vergeben, freut sich der neue WV-Vorsitzende Josef Albert Schmid. Dies habe einen nachvollziehbaren Grund. "Das hier ist einer der schönsten Bälle, auf die man gehen kann", sagt Schmid, der am Samstagabend zusammen mit seinem Stellvertreter Markus Grimminger die Gäste begrüßt.

Etwa 600 Besucher und Besucherinnen füllen den Stadtsaal, den die Gärtnerei Söhner mit weißen Rosen und Tulpen liebevoll dekoriert hat. Darunter sind rund 300 Gäste, die eine Flanierkarte gekauft haben. Es ist alles angerichtet für eine Riesenparty. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz wünscht allen "eine rauschende Ballnacht". Er hoffe, dass hier keiner vor 3 Uhr morgens nach Hause gehe. Und Schmid gibt die Devise für eine Auszeit von schlechten Nachrichten und Problemen aus: "Jetzt zählt nur noch der Moment", sagt der Chef der Wirtschaftsvereinigung. In der Tat feiert Dillingen, als ob es kein Morgen gäbe.