SSV Dillingen: Wie Ehrenamt im Fußball zur Integration beitragen kann

Plus Trainer, Jugendleiter, Spieler: Manuel Busack engagiert sich in vielen Funktionen bei der SSV Dillingen. Vor allem für eine Sache setzt er sich ein.

Seine eigene Zeit als Fußballspieler beginnt für Manuel Busack gar nicht bei der SSV Dillingen – erst seit 2017 gehört er dem Verein an. Dabei liegt sein Schwerpunkt auch nicht hauptsächlich auf dem aktiven Spielen. Vielmehr ist es das ehrenamtliche Engagement, das ihn dort seit sieben Jahren antreibt. Trotz dieser kurzen Zeit hat ihn die SSV geprägt – und Busack ist aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.

2017 wechselt er vom BC Schretzheim nach Dillingen, um dort eine erste Jugendmannschaft wiederaufzubauen. Die habe es damals nämlich nicht mehr gegeben, erklärt der 40-Jährige. „Inzwischen haben wir 14 Jugendmannschaften“, fügt er stolz hinzu. Busack selbst agiert in erster Linie als Jugendleiter und Trainer. Dabei kümmere er sich um den Ablauf des Trainings- und Spielbetriebs und um rechtliche Angelegenheiten. Die Idee, dieses Amt zu übernehmen, sei aber eine spontane gewesen, erinnert er sich lachend.