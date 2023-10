Rangelei: Fußballspiel in Steinheim endet mit gebrochenem Arm

Beim Kellerduell des SSV Steinheim gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen kommt es zur Auseinandersetzung. Eine Frau wird verletzt. Nun ist die Polizei involviert.

Für die Mannschaften des SSV Steinheim und der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen ging es am Sonntagnachmittag um viel. Beide Teams sollten beim Kellerduell Punkte gutmachen. Während die erste Spielhälfte relativ ereignislos vonstattenging, wurde es zum Ende des Spiels aber wohl hitzig. Nun ermittelt sogar die Polizei.

Diese teilt in einem Pressebericht mit, dass es zwischen einigen Spielern der beiden Mannschaften zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Als ein Spieler der Gastmannschaft Brachstadt-Oppertshofen dann an einer 74-jährigen Zuschauerin vorbeilief, rempelte er diese wohl an. Die Frau fiel zu Boden und brach sich den Arm. Die Polizei Dillingen geht von einem Versehen aus, nicht von Absicht. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die verletzte Frau erstattete nach dem Spiel Anzeige bei der Polizei

Ein Vertreter des SSV Steinheim, der nicht namentlich genannt werden will, beschreibt es so: Die Stimmung habe sich auf beiden Seiten hochgeschaukelt. "Wie es halt so ist in der A-Klasse." Gegen Ende des Spiels sei es zwischen zwei Zuschauern zu einem hitzigen Gespräch gekommen, einer der Spieler von Brachstadt-Oppertshofen sei hingegangen. Beim Fußballportal fupa.net ist sogar die Rede von Schlägen.

Der Steinheimer sagt gegenüber unserer Redaktion, jemand sei geschubst worden. Dann schalteten sich wohl weitere Spieler ein, es kam zu einer Auseinandersetzung. Insgesamt sei alles recht unübersichtlich gewesen. Die Stimmung habe sich allerdings schnell wieder beruhigt und man habe weitergespielt. Das bestätigt auch ein Vertreter der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Das Spiel endete 2:0 für Steinheim, die entscheidenden Tore fielen in der 60. und 80. Minute. Laut Polizei erstattete die Frau am Tag nach dem Spiel Anzeige. (AZ/mayjo)