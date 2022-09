Tödlicher Unfall: Auto und Lkw krachen zusammen

Auf der Staatsstraße von Dillingen in Richtung Fristingen hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Die Staatsstraße 2030 wurde gesperrt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der Staatsstraße 2030 zwischen Dillingen und Fristingen ereignet. Dabei ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen.

Er fuhr mit seinem Auto von Fristingen kommend in Richtung der Kreuzung Dillingen/ Holzheim. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer war derweil in Richtung Wertingen unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 74-Jährige starb noch vor Ort, der 34-Jährige wurde mittelschwer verletzt.

Die Staatsstraße ist zurzeit voll gesperrt. Ein Unfallgutachter wurde von der Staatsanwaltschaft Augsburg hinzugezogen. Dadurch soll der genaue Hergang des Unfalls geklärt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Dillingen, Fristingen und Kicklingen sind mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch fest. (AZ)