Dillingen

11:56 Uhr

Unfall in Dillingen: Autofahrerin hat fast ein Promille Alkohol im Blut

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstagnachmittag in Dillingen ereignet.

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Samstagnachmittag in Dillingen in einen Unfall verwickelt. Sie wollte spontan den Fahrstreifen wechseln.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 13.40 Uhr auf der Prälat-Hummel-Straße in Dillingen ereignet. Eine 43-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Prälat-Hummel-Straße kommend in südlicher Fahrtrichtung unterwegs, als sich der Linksabbiegeverkehr zur Regens-Wagner-Straßehin voriIhr staute. Deshalb wollte die Frau laut Polizeibericht spontan auf den Rechtsabbiegestreifen wechseln, übersah dabei jedoch den von hinten kommenden Wagen einer 32-Jährigen, die nach rechts abbiegen wollte. Die Dillinger Polizei stellt den Führerschein der 43-Jährigen sicher Die 32-Jährige musste bremsen. Auf ihr Auto fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto auf. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der 43-Jährigen eine Alkoholisierung von knapp unter einem Promille fest. Ihr Führerschein wurde deshalb vor Ort sichergestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme zur Feststellung des genauen Alkoholwerts an. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 1000 Euro. Die 32-jährige Autofahrerin klagte nach dem Aufprall über Nackenschmerzen. ('AZ)

