Unfall mit dem Motorrad: Dillinger Polizei ermittelt

Eine 18-Jährige geriet mit ihrem Leichtkraftrad aus dem Gleichgewicht. Es kommt zum Sturz.

Eine 18-Jährige ist am Sonntag mit einem Leichtkraftrad gegen 14.45 Uhr die Donaustraße in Dillingen in stadteinwärtiger Richtung gefahren. Auf dem Sozius-Sitz befand sich ein 17-jähriger Mitfahrer. Da die 18-Jährige offenbar zu weit rechts fuhr, streifte sie den rechten Bordstein und geriet dadurch aus dem Gleichgewicht, woraufhin das Leichtkraftrad umkippte.

Beide mussten ins Krankenhaus

Durch den Sturz verletzten sich die 18-Jährige und der 17-Jährige jeweils leicht, beide wurden in einem Krankenhaus behandelt. Gegen die 18-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)