Waschmaschinenbrand sorgt für Rückstau auf der Großen Allee in Dillingen

In der Max-Bratsch-Straße brennt eine Waschmaschine im Keller. Die Einsatzkräfte löschen das Gerät. Eine Bewohnerin hat Rauch abbekommen.

Ein Brand in der Max-Bratsch-Straße in Dillingen hat am Montagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst, der für einen leichten Rückstau auf der großen Allee sorgte. Eine Waschmaschine im Keller eines Wohnhauses hatte Feuer gefangen, sagt Jochen Bucher, stellvertretender Kommandant der Dillinger Feuerwehr und Einsatzleiter, vor Ort. Eine Bewohnerin habe versucht, den Brand zu löschen, hatte aber keinen Erfolg. Sie hatte den Rauch eingeatmet und wurde vor Ort im Rettungswagen vorsorglich behandelt.

Die Feuerwehr löschte den Brand nach ihrem Eintreffen und schaffte die Waschmaschine und ein weiteres Gerät, das durch die Flammen beschädigt worden war, nach draußen. Weitere Verletzte gibt es nach Angaben der Einsatzleitung nicht. Warum das Gerät Feuer fing, ist bislang nicht bekannt.