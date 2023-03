Dillingen

Wie ein geehrter Dillinger Mediziner von den Nazis geächtet wurde

An seinem früheren Wohnhaus in der Weberstraße 14, das ehemalige Gesundheitsamt, haben Oberbürgermeister Frank Kunz und Christine Lipp-Peetz eine Gedenktafel an Hans Wienskowitz enthüllt.

Plus Die Stadt erinnert in einer Gedenkstunde an den Hausarzt Dr. Hans Wienskowitz, der ins KZ deportiert wurde. An seinem früheren Haus in der Weberstraße wird eine Gedenktafel enthüllt.

Die Gedenkstunde im Dillinger Colleg mutet so an, als ob die schrecklichen Ereignisse erst gestern passiert wären. Auf einer Leinwand ist ein Porträt des Dillinger Arztes Dr. Hans Wienskowitz (1888 bis 1945) zu sehen, das ganz in der Nähe des Veranstaltungsorts entstanden ist. Im Vordergrund der Hausarzt mit gezeichneten Gesichtszügen, der einst in der Weberstraße 14 (ab 1938 Weberstraße 16) seine Praxis hatte, im Hintergrund das Dillinger Schloss. Die Gedenkstunde, an der am Samstagvormittag etwa 60 Interessierte teilnehmen, macht betroffen. Sie zeigt, wie schnell ein hoch angesehener Dillinger Bürger wegen seiner jüdischen Herkunft nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten entrechtet und am Ende ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Dort starb Dr. Wienskowitz wenige Tage nach Kriegsende.

