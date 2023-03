Zwei Unfälle in Dillingen mit Blechschaden

In einem Fall ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf ein anderen Auto geprallt.

Die Dillinger Polizei meldet zwei Unfälle, die sich am Dienstag in Dillingen ereignet haben. Gegen 8 Uhr übersah ein 18-jähriger Pkw-Fahrer zu spät, dass eine an der Einmündung der Staatsstraße 2030 auf die Staatsstraße 2032 Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 18-Jährige prallte auf das Heck des Pkws, es entstand ein Sachschaden von circa 3250 Euro.

Auffahrunfall in der Donaustraße

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 13.45 Uhr in der Donaustraße. Hierbei übersah eine 28-jährige Pkw-Fahrerin, einen vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Fahrer und prallte auf das Heck. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. (AZ)