Autofahrerin wird auf Staatsstraße bei Eppisburg verletzt

An einer Straße, die die Verbindung zwischen Eppisburg und Binswangen kreuzt, ist am Montagabend ein Unfall passiert. Der Schaden ist hoch.

Am Montagabend hat sich zwischen Eppisburg und Binswangen ein Unfall ereignet, bei dem eine 46-Jährige verletzt wurde. Die Frau war gegen 17.50 Uhr auf der Staatsstraße 2028 in Richtung Binswangen unterwegs. Ein 43-jähriger Autofahrer, der auf der Kreisstraße DLG 30 aus Richtung Fristingen unterwegs war, überquerte die Staatsstraße in Richtung Riedsend.

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen. Die leicht verletzte Frau musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch