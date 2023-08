Bayerns Innenminister Herrmann kommt nach Eppisburg

Joachim Herrmann spricht beim Blaulichtempfang in Eppisburg.

Auf Einladung von CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll kommt Innenminister Joachim Herrmann, MdL, am Mittwoch, 23. August, in den Stimmkreis Augsburg-Land-Dillingen. Ab 19 Uhr findet ein Blaulichtempfang in der Vereinshalle Eppisburg, Fristinger Straße 19, statt, zu dem alle Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes, THW, DLRG, Wasserwacht, ASB und der Freiwilligen Feuerwehr, eingeladen sind. Unter allen ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen werden folgende Preise verlost: Fahrt ins Europaparlament für zwei Personen, Grillen mit Landtagskandidaten Manuel Knoll und 50 Liter Freibier. Willkommen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. (AZ)