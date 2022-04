17-Jähriger schlägt 25-Jährigen eine Whiskey-Flasche gegen den Kopf

Bei einer Party in Finningen eskaliert ein Streit zwischen den beiden Männern. In Dillingen hatte ein Mann bei einer Schlägerei mehr als vier Promille Alkohol.

Die Polizei Dillingen meldet am Montag zwei erhebliche Körperverletzungen, die sich am Wochenende zugezogen habe.. Am Samstag gegen 1.30 Uhr kam auf einer Party in Finningen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Höchstädter und einem 25-jährigen Höchstädter.

Dabei schlug der 17-Jährige seinem Kontrahenten eine Whiskey-Flasche gegen den Kopf. Dadurch erlitt der 25-Jährige erhebliche Kopfverletzungen und musste sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der Vorfall wurde erst nachträglich zur Anzeige gebracht, so dass weitere Ermittlungen notwendig sind, teilt die Polizei mit.

Dillinger hat vier Promille Alkohol

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 22.30 Uhr in einem Wohnheim in Dillingen. Hierbei wurde ein 42-jähriger Bewohner von einem 53-Jährigen nach einem Streit geschlagen, woraufhin dieser die Polizei anrief. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung konnten beiden Männer sturzbetrunken am Boden der Unterkunft liegend aufgefunden werden.

Der 42-jährige Dillinger hatte einen Alkoholwert von fast vier Promille und konnte sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Zu einer näheren Abklärung des Sachverhalts war er nicht mehr imstande, so dass auch hier weitere Ermittlungen geführt werden. (pol)

