Von Schlagloch bis Hochwasser: Das beschäftigt die Mörslinger und Finninger

Plus Bei den zwei Bürgerversammlungen der Gemeinde sind viele Zuhörer und Zuhörerinnen gekommen. Und sie haben einige Fragen an Rathauschef Klaus Friegel.

Nach zwei Jahren Corona-Pause und krankheitsbedingten Ausfall von Finningens Bürgermeister Klaus Friegel fanden diese Woche nun endlich wieder Bürgerversammlungen in der Gemeinde statt - und die waren je gut besucht. Ins Mörslinger Sportheim waren rund 100 Bürger und Bürgerinnen gekommen und einen Tag später, ins Schlössle von Finningen, gut 80 Menschen, die sich für das Geschehen in der Gemeinde interessieren. Wie gewohnt, hatte sich Bürgermeister Klaus Friegel gut auf die Versammlungen vorbereitet, sodass nach seinem ausführlichen Vortrag über das Leben und Geschehen in der Gemeinde im Jahr 2022 und einem kurzen Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 in beiden Versammlungen nur einige Fragen und Anregungen aus dem jeweiligen Kreis der Besucherinnen und Besucher an ihn herangetragen wurden. Diskussionen zu Themen aus seinem Vortrag kamen ebenfalls in beiden Bürgerversammlungen nicht auf.

Soll die Linde in Mörslingen gefällt werden?

Aus dem Kreis der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Mörslingen wurde die Frage gestellt, wie viele Personen sich bisher für das geplante Fernwärmenetz in Mörslingen angemeldet haben. Friegel bezifferte die Zahl mit 90 korrigierte sich jedoch bei der gleichen Frage einen Tag später in Finningen auf 120 Teilnehmer. Des Weiteren versprach der Bürgermeister bei der Anregung in der Mörslinger Versammlung, dass doch endlich die Schlaglöcher und Bankette auf der Straße noch Schretzheim repariert werden sollten, dass dies zeitnah geschehen werde. Zur Aufforderung eines Teilnehmers, die unter einer Stromleitung stehende Linde an der Mörslinger Brunnenbachmühle doch endlich zu fällen, stellte Rathauschef Friegel fest, dass dies einen Angelegenheit der Lechwerke sei, er dies jedoch weiterleiten werde.

Besser gelbe Säcke für die Gemeinde

Bettina Biberacher regte in der Bürgerversammlung Finningen an, dass die Gemeinde doch für bessere, reißfeste gelbe Säcke sorgen sollte. Klaus Friegel verwies zu dieser Frage auf den Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben, stellte jedoch in diesem Zusammenhang fest, dass vom AWV geplant sei, die gelben Säcke nach und nach im Landkreis durch gelbe Tonnen zu ersetzen. Angesprochen von Martin Schäffler auf die maroden Wasserleitungen in Ortsteil Finningen, sagte Friegel, dass die dafür verantwortliche Bayerische Rieswasserversorgung bereits informiert sei, er jedoch noch keine Information über den Beginn einer Sanierung erhalten habe. "Doch Sie können versichert sein, wir bleiben am Ball“. Manfred Wölfle stellte die Befürchtung in den Raum, dass im Baugebiet Ziegelberg Ost in Finningen die Kapazität des Abwassersystems nicht ausreichen werde. Klaus Friegel: "Die Berechnungen stammen vom Ingenieur und bei seinen Planungen hat sich bisher gezeigt, dass sie eher großzügig als zu gering angelegt sind“.

Neben wichtigen Haushaltszahlen erläuterte Friegel auch bei den Bürgerversammlungen erneut die notwendige Entscheidung zum Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens in Mörslingen. "Wie berichtet, hat sich der Gemeinderat für die Variante vier entschieden, für die rund 1,6 Millionen Euro an Kosten für die Gemeinde anfallen werden“, so der Rathauschef. Auch das Thema Kinderbetreuung war ihm ein wichtiges Anliegen: "Jedes angemeldete Kind erhält in der Gemeinde Finningen einen Kindergarten- oder Krippenplatz.“