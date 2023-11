Fristingen/Kicklingen

vor 48 Min.

Suche mit Hindernissen: Wer will den Fristinger Männerchor leiten?

Plus Die Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen sucht dringend eine neue Chorleitung. Die Männer greifen dabei zu ungewöhnlichen Mitteln.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Dienstagabend, Chorprobe im alten Schulhaus in Fristingen. Kurz bevor die Stimme im ersten Tenor in waghalsige Höhen aufsteigt, reißt Julia Rabel noch mal ab. Sie ahnt wohl schon, dass die Männer gleich wieder kämpfen müssen mit den hohen Tönen; dass es für sie anstrengend werden könnte. „Das Sauerstoffzelt ist schon gebucht“, sagt die 48-Jährige und blickt schelmisch in Richtung der Sänger. So als wollte sie sagen: Kommt schon, ihr schafft das! Auch wenn’s schwierig wird.

Die Männer lachen kurz, dann sind die Augen wieder bei der kniffligen Stelle in den Noten. Die Chorleiterin zählt ein – und dann klappt es erstaunlich gut mit den hohen Tönen. Rabel weiß einfach, wie man mit den 25 Männern aus Fristingen und Kicklingen umgehen muss. Wie so ein Laienchor tickt, dass man auch mal Geduld braucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen