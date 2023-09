Glött

Landkreis mietet in Glött Unterkunft für Geflüchtete

In Glött lebten bislang nur wenig Geflüchtete, nun könnten bis zu zwölf Personen hinzukommen.

Plus Der Landkreis Dillingen sucht nach Wohnraum, um Geflüchtete unterzubringen. In Buttenwiesen wird deshalb bald ein Zelt aufgestellt. Auch in Glött fand sich eine Unterkunft.

Von Christina Brummer

Es ist Ende Juli, als Landrat Markus Müller an die versammelten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises appelliert, sie sollten, wo möglich, Wohnraum ausfindig machen. Denn der Landkreis muss sich laut Müller auf eine steigende Zahl Geflüchteter einstellen. Vorschläge, wo in ihren Gemeinden Wohnraum zu finden wäre, hagelte es damals natürlich nicht. Denn freie – und bewohnbare – Wohnungen und Häuser sind im Landkreis nicht gerade leicht zu finden. Auch für Einheimische nicht. In Glött hat sich für den Landkreis jetzt die Möglichkeit aufgetan, eine neue Gemeinschaftsunterkunft zu schaffen.

"Eher am Ortsrand, aber gut ins Dorf integriert" findet sich die neue Geflüchtetenunterkunft, die das Landratsamt in Glött gemietet hat. So beschreibt es Bürgermeister Friedrich Käßmeyer. Vor Kurzem veröffentlichte die Gemeinde Glött die Information im Amtsblatt, dass der Landkreis ein Haus als "dezentrale Unterkunft" angemietet habe. Acht Personen könnten demnach bald darin unterkommen. Laut Bürgermeister Käßmeyer sei jedoch Platz für zwölf Geflüchtete. Die Gemeinde jedenfalls sei nicht die Vermieterin der neuen Unterkunft, sagt Käßmeyer im Hinblick auf die Bitte des Landrats an die Bürgermeister, doch Wohnraum zu suchen. Der Vermieter habe das Haus kürzlich erworben und dem Landratsamt zur Miete angeboten.

