Feuer in Stall mit Kühen und Kälbchen - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Stall mit Kühen und Kälbchen in Gundelfingen hat in der Sonntagnacht gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet nun um Hinweise.

In der Sonntagnacht hat ein Stall in Gundelfingen gebrannt. Es handelt sich um einen Offenstall mit 30 bis 40 Angus-Mutterkühen und Kälbchen. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht hatten Personen, die in einem Auto vorbeifuhren, das Feuer Brand in der Scheune entdeckt.

Feuer in Stall mit Kühen und Kälbchen in Gundelfingen-Emmausheim

Durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren und die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und dem Eigentümer konnten laut den Beamten alle Tiere in Sicherheit gebracht werden. Die Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung koordinierte den Feuerwehreinsatz der freiwilligen Feuerwehren Gundelfingen, Echenbrunn, Mehdingen und Peterswörth.

"Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Tiere zum Glück bereits ins Freigehege gelaufen", berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen Michael Wohlhüter. Da die örtliche Löschwasserversorgung schwierig war, nutzten die Einsatzkräfte einen nahe gelegenen Baggersee.

Insgesamt waren 87 Feuerwehrkräfte, ein Tierarzt, sechs Polizeibeamte, das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Bei dem Brand wurden glücklicherweise nur das Einstreumaterial und ein Strohballen im Gesamtwert von 500 Euro beschädigt.

Tiere aus Brand in Stall in Gundelfingen gerettet - die Polizei bittet um Hinweise

Die erste Kontrolluntersuchung des Tierarztes vor Ort ergab, dass die Tiere nicht verletzt wurden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, weil das Feuer durch das Stroh und Einstreumaterial im Stall ausgebrochen sein soll. Von allein kann sich das Stroh laut den Beamten nicht entzündet haben.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09071/ 560. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt wegen Brandstiftung.