Gundelfingen

09:00 Uhr

Für die Gundelfinger Bürgermeisterwahl ist der fünfte Kandidat in Sicht

Plus Die CSU will nächste Woche einen Bewerber oder eine Bewerberin fürs Bürgermeisteramt in Gundelfingen nominieren. Was macht die FDP?

Von Berthold Veh

Der Wahlkampf ums Gundelfinger Rathaus dürfte außergewöhnlich werden. Am 12. März 2023 wählen die Bürger und Bürgerinnen in der Gärtnerstadt einen neuen Rathauschef oder eine neue Rathauschefin. Amtsinhaberin Miriam Gruß (FDP) hat vor vier Wochen erklärt, dass sie selbst nicht mehr antreten werde, weil sie die Anforderungen als Bürgermeisterin und als Mutter nicht mehr unter einen Hut bringen könne. Bei der Abstimmung im März werden die Wähler und Wählerinnen eine Auswahl haben, wie sie bei einer Bürgermeisterwahl zumindest in unserer Region selten oder gar neu ist.

