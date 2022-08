Gundelfinger flüchtet mit Einrad vor der Polizei

Der 31-Jährige fährt so schnell mit dem Einrad, dass er entwischt. Doch die Dillinger Polizei kann ihn ermitteln.

Eine zivile Einsatzstreife der Polizei Dillingen wollte am Mittwochabend in der Lauinger Straße in Gundelfingen den Fahrer eines elektrischen Einrades kontrollieren. Trotz der Aufforderung, stehenzubleiben, entzog sich der Fahrer der Kontrolle und fuhr zuerst in Richtung der Volksschule und dann weiter in Richtung des Sportplatzes.

Wer wurde in Gundelfingen gefährdet?

Auch hier entzog er sich einem erneuten Kontrollversuch, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg flüchtete. Durch Ermittlungen konnte mittlerweile ein 31-Jähriger als Tatverdächtigter ermittelt werden. Die Polizei Dillingen bittet Zeugen und Passanten, die durch die waghalsige Fahrt über den Gehweg gefährdet wurden, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

