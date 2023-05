Polizei findet Ecstasy-Tabletten bei Kontrolle am Gartnersee

Die Polizei hat in Gundelfingen junge Männer kontrolliert. Zwei von ihnen hatten Drogen dabei. Nun erwartet sie ein Ermittlungsverfahren.

Die Polizei Dillingen ist am Dienstag in Gundelfingen unterwegs gewesen und hat bei Kontrollen Drogen gefunden. Gegen 19 Uhr hielten die Beamten einen 21-Jährigen am Gartnersee auf und stellten fest, dass der junge Mann mehrere Ecstasy-Tabletten dabei hat. Zudem wurde eine geringe Menge an Amphetamin aufgefunden.

Am Bahnhof Gundelfingen: 20-Jähriger will Gras verstecken

Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhofsvorplatz konnte laut Polizei am Dienstag gegen 20.30 Uhr zudem ein 20-Jähriger angetroffen werden, der während der Personenkontrolle ein Stück Alufolie auf den Boden warf und dieses unter seinem Schuh verstecken wollte. Darin befand sich eine geringe Menge an Marihuana. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)

