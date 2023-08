Unfall bei Überholmanöver auf der B16 bei Gundelfingen

Ein Autofahrer aus Donauwörth übersieht beim Abbiegen auf der Bundesstraße den Wagen eines von hinten überholenden Gundelfingers.

Ein 26-jähriger Donauwörther hat am Freitag gegen 15.15 Uhr die B 16 bei Gundelfingen mit seinem Auto in Richtung der Gärtnerstadt befahren. Als er nach Setzen des Blinkers nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, setzte ein 21-jähriger Gundelfinger von vierter Position in der Kolonne mit seinem Wagen zum Überholen an.

Der 26-Jährige wird beim Unfall in Gundelfingen leicht verletzt

Der abbiegende Donauwörther übersah nach Angaben der Polizei den von hinten nahenden Pkw des Gundelfingers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos kamen von links von der Fahrbahn ab und es wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Donauwörther erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. (AZ)