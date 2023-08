Gundelfingen

Veranstalter hält an Aiwangers Auftritt bei der GET fest

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (links) und Bayern Ministerpräsident Markus Söder kamen im Mai 2022 zur Eröffnung der WIR. Am 15. September soll Aiwanger die GET in Gundelfingen eröffnen.

Plus Wegen der Flugblatt-Affäre beobachtet die Wirtschaftsvereinigung vor der Messe in Gundelfingen aber die weitere Entwicklung.

Von Berthold Veh

Die Gundelfinger Erlebnistage (GET) stehen vor der Tür. Knapp 90 Aussteller werden vom 15. bis zum 17. September im Gartenland Wohlhüter zeigen, was die Region rund um die Gärtnerstadt drauf hat. Prominentester Gast ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der stellvertretende Ministerpräsident und Chef der Freien Wähler soll am Freitag, 15. September, um 10.30 Uhr die Festrede zur Eröffnung halten. "Regionale Wirtschaft garantiert Stabilität", so lautet der Titel des Vortrags.

Wegen eines Flugblatts mit antisemitischem Inhalt ist Aiwanger allerdings am Wochenende in die Schlagzeilen geraten. Die Süddeutsche Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass dieses mehr als drei Jahrzehnte alte Schreiben von dem FW-Politiker stammen soll. Am Samstagabend outete sich schließlich Aiwangers elf Monate älterer Bruder Helmut als Verfasser. Frühere Lehrer von Aiwanger am Burkhart-Gymnasium im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg gaben an, dass das Flugblatt in Hubert Aiwangers Tasche gefunden worden war. Das bestreitet der stellvertretende Ministerpräsident nicht. Ob er einzelne Exemplare weitergegeben habe, sei ihm "heute nicht mehr erinnerlich".

