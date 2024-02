Gundelfingen

06:30 Uhr

Warum es diesen Lehrer immer wieder an Schulen im Ausland zieht

Der ehemalige Gundelfinger Frank Walter hat vor 40 Jahren sein Abitur in Dillingen gemacht und unterrichtet jetzt in Frankreich.

Plus Vor 40 Jahren hat Frank Walter sein Abitur in Dillingen bestanden. Danach ließ er sich nicht von Landesgrenzen aufhalten und tauschte das bayerische Klassenzimmer gegen internationale Schulen.

Von Dominik Bunk

"Und jetzt bis zur Pension an diesem Ort?" Diese Frage änderte das Leben von Frank Walter von Grund auf. Vor rund 40 Jahren hat der damalige Gundelfinger sein Abitur am Sailer-Gymnasium in Dillingen bestanden und daraufhin sein Studium zum Gymnasiallehrer begonnen. Heute unterrichtet er an der internationalen Schule Saint-Germain-en-Laye bei Paris, ist der Leiter der deutschen Abteilung. Wie er als deutscher Lehrer erst für mehrere Jahre in Mexiko gelandet ist, um danach in unser Nachbarland zu wechseln, das ist keine alltägliche Geschichte.

Denn die Frage vom Anfang "Und jetzt bis zur Pension an diesem Ort?" schlich sich nach zehn Jahren im Beruf als Gymnasiallehrer für Englisch, Geschichte und Sozialkunde in Eichstätt in seine Gedanken. Damals war er Ende 30, bereits mit seiner Frau verheiratet und hatte gemeinsam mit ihr drei Kinder. "Das war also eine Familienentscheidung", sagt er und lacht. Trotz deren Zustimmung - als bayerischer Staatsbeamter konnte er nicht einfach mal im Ausland arbeiten. Glücklicherweise gibt es für Lehrkräfte eine andere Möglichkeit: Sie werden vom jeweiligen Bundesland an den Bund "ausgeliehen", erklärt Walter, dann mit allen beruflichen Informationen in eine Datenbank eingetragen – und müssen warten, bis sie angefragt werden. Der Wunsch von Familie Walter damals: "Wenn wir schon wohin gehen, dann weiter weg." Der amerikanische Kontinent habe ganz oben auf der Liste gestanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen