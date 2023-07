Haunsheim

06:00 Uhr

Mini-Rewe anstatt Dorfladen: Nahkaufbox eröffnet in Haunsheim

Bürgermeister Christoph Mettel (rechts) und Rewe-Kaufmann Jacob Nieß in der sogenannten Nahkaufbox in Haunsheim. Auf engem Raum gibt es hier durchgehend etwa 1300 Alltagsprodukte zu kaufen.

Plus In den 40 Quadratmeter großen Containern kann bald Tag und Nacht bargeldlos eingekauft werden. Bisher gibt es eine solche Nahkaufbox nur einmal in Bayern.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Rund um die Uhr einkaufen, und das gleich um die Ecke – das wird bald in der knapp 1750-köpfigen Gemeinde Haunsheim Realität. Bisher führt der Weg zum nächsten Supermarkt mit dem Auto nach Gundelfingen. Im Dorf selbst gibt es keine Möglichkeit zum Einkaufen. Die Lösung soll nun eine sogenannte Nahkaufbox sein.

Rewe eröffnet Nahkaufbox in Haunsheim am 22. Juli

Dahinter steckt ein Nahversorgungskonzept der Supermarktkette Rewe. Auf 40 Quadratmetern werden bis zu 1300 Artikel für den täglichen Bedarf angeboten werden. Gezahlt wird einfach mit der Bank- oder Kreditkarte, Personal vor Ort gibt es nicht. Damit möchte der Konzern die Versorgungslücke im ländlichen Raum schließen. In Haunsheim soll der kleine Laden gegenüber vom Rathaus Platz finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen